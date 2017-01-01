-
Два адреса
одного почтового ящика
Адрес-псевдоним закрепляется за кириллическим адресом и автоматически подставляется вместо него, если почтовые программы получателей не настроены на распознавание кириллической почты.Функционально
Это удобно!
Почтовый адрес-псевдоним позволяет легко обмениваться почтой с людьми, использующими почтовые сервисы, которые пока не поддерживают русскоязычную адресацию
-
Зарегистрировали геодомен .РУС?
Поздравляем! Вам доступен уникальный русскоязычный почтовый адрес вида имя@геодомен.рус.Домен + Почта
«География РУС»
Масштабный доменный проект «География РУС» объединяет географические территории субъектов РФ, их столиц и крупных городов. Геодомены РУС это неотъемлемая часть цифровой адресной инфраструктуры Рунета.Подробнее
-
@Почта.рус — номинант Премии Рунета!
Сервис @Почта.рус, представленный в номинации «Технологии и Инновации», вошел в шорт-лист Премии по итогам голосования Экспертного клуба.