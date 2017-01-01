Помощь: Помощь - поддержка@почта.рус

  • Два адреса
    одного почтового ящика

    Два адреса одного почтового ящика

    Адрес-псевдоним закрепляется за кириллическим адресом и автоматически подставляется вместо него, если почтовые программы получателей не настроены на распознавание кириллической почты.

    Функционально

    Это удобно!

    Почтовый адрес-псевдоним позволяет легко обмениваться почтой с людьми, использующими почтовые сервисы, которые пока не поддерживают русскоязычную адресацию

  • Зарегистрировали геодомен .РУС?

    Почтовый ящик

    Поздравляем! Вам доступен уникальный русскоязычный почтовый адрес вида имя@геодомен.рус.

    Домен + Почта

    «География РУС»

    Масштабный доменный проект «География РУС» объединяет географические территории субъектов РФ, их столиц и крупных городов. Геодомены РУС это неотъемлемая часть цифровой адресной инфраструктуры Рунета.

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  • @Почта.рус — номинант Премии Рунета!

    РУС

    Сервис @Почта.рус, представленный в номинации «Технологии и Инновации», вошел в шорт-лист Премии по итогам голосования Экспертного клуба.

    Новости

    Премия Рунета

    Высокий потенциал сервиса @почта.рус и его влияния на развитие Рунета, русского языка и культуры, обеспечили участие проекта в одном из самых престижных конкурсов Рунета, учитывающем такие критерии, как практическая польза, социальная значимость и новизна.

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