Сервис @Почта.рус, представленный в номинации «Технологии и Инновации», вошел в шорт-лист Премии по итогам голосования Экспертного клуба.

Премия Рунета

Высокий потенциал сервиса @почта.рус и его влияния на развитие Рунета, русского языка и культуры, обеспечили участие проекта в одном из самых престижных конкурсов Рунета, учитывающем такие критерии, как практическая польза, социальная значимость и новизна.